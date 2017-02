Martinez wil Januzaj weer bij Rode Duivels: “Zijn natuurtalent springt meteen in het oog”

Adnan Januzaj mag in maart een oproeping voor de Rode Duivels verwachten. Afgelopen weekend was de middenvelder bij Sunderland nog goed voor twee assists in de 0-4-zege tegen Crystal Palace. Dat ontging ook bondscoach Roberto Martinez niet. Die was zondag te gast bij het Engelse tv-magazine Goals on Sunday en had veel lof in petto voor de spelmaker.

“Zijn natuurtalent springt meteen in het oog”, aldus de Spanjaard, die Januzaj nog niet selecteerde sinds hij bondscoach is. “Er bestaan heel weinig linksvoetige creatieve voetballers zoals hij. Januzaj is goed voor de balans in het team. In het begin van het seizoen miste hij regelmaat, maar nu hij drie of vier volledige wedstrijden heeft gespeeld, zie je dat hij een ongelofelijke impact begint te hebben. Hij is het soort speler waarvan je weet dat er iets gaat gebeuren als hij aan de bal komt.”

Martinez maakte eerder al in een persoonlijk gesprek met de Kosovaarse Belg zijn bewondering kenbaar. “Hij is een groot talent en voor de nationale ploeg is hij iemand in wie we veel hoop stellen. We hebben geen linksvoetige die op rechts kan spelen. Met de manier waarop hij voetbalt, kan hij een heel belangrijke speler voor ons worden.”

De eerstvolgende interland van de Rode Duivels is op 25 maart tegen Griekenland. Drie dagen later speelt België een oefeninterland in Rusland.