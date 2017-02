Jaar na Brusselse aanslagen: nog altijd geen onderzoek naar falende mobiele communicatie

Brussel - Bijna een jaar na de aanslagen in Brussel is er nog altijd geen onderzoek naar de falende mobiele netwerken van Proximus, Orange en BASE. Dat schrijven L’Echo en De Tijd dinsdag.

Op 22 maart was er in het Brusselse geen mobiele communicatie mogelijk. Ook op het Astrid-netwerk van de hulp- en de veiligheidsdiensten kwamen duizenden oproepen niet door.

Opdat de communicatie tussen de crisisdiensten nooit meer zou falen, investeert Astrid de komende jaren 117 miljoen euro in extra zendmasten.

Voor de ‘gewone’ burgers en de klassieke netwerken zijn nog geen maatregelen genomen. Er was een onderzoek beloofd tegen september, oktober vorig jaar. Maar zeven weken voor de eerste verjaardag van de aanslagen is het onderzoek nog niet geopend.

Het is wachten tot de ministerraad middelen vindt om de studie te laten uitvoeren. De resultaten worden niet voor 2018 verwacht. Op het nieuwe noodplan voor de telecom is het nog zeker 18 maanden wachten.

Er wordt onder meer onderzocht of een mobiele telefoon moet kunnen connecteren met elke antenne, of die nu de eigen of een andere operator toebehoort. Het doel is om het mobiele verkeer beter te verdelen, wat de kans op overbelasting verkleint.

(belga)