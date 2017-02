Opglabbeek - Twee mantelbavianen. Dat zijn de nieuwe bewoners van het natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Ze gingen de dieren halen in Frankrijk. Deze waren eigendom van een man uit het criminele milieu en daarom liet de politie liet de dieren in beslag nemen. Natuurhulpcentrum gaat nu op zoek naar een geschikte dierentuin om de twee bavianen over te nemen.