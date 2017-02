Proces over moord op Wies Donders start op 15 mei

Tongeren / Maasmechelen - In het Tongerse hof van assisen start maandag 15 mei het proces over de moord op de 64-jarige Wies Donders in Eisden-Dorp. De jurysamenstelling vindt woensdag 10 mei plaats. Beschuldigde is de 39-jarige Emre H. uit Maasmechelen. Deze zaak wordt in Tongeren het derde assisenproces in het voorjaar van 2017. Donders werd op 18 september 2014 dood aangetroffen in haar huis.

De vrouw was al twee dagen niet opgedaagd als verantwoordelijke voor het busvervoer van een lagere school. Haar kinderen werden verwittigd. Een van de vier zonen ging bij zijn moeder thuis kijken en deed de akelige ontdekking en vond haar terug in een kamer op de bovenverdieping.

Emre H. zou de vrouw kennen, omdat hij had afgesproken enkele klusjes voor haar uit te voeren. In september 2014 was hij naar Wies Donders gegaan en vroeg hij een voorschot voor de uit te voeren werken. Toen de vrouw hem weigerde te betalen, verloor de man blijkbaar zijn zelfbeheersing. Hij stond naar eigen zeggen onder zware financiële druk en dreigde uit zijn woning gezet te worden. Nadien wijzigde hij zijn verklaringen waarom hij geld wilde.

Hij sloeg haar met een stuk hout, onder meer tegen de keel. De vrouw bezweek aan de opgelopen kwetsuren. De man had vervolgens enkele bankkaarten meegenomen om geld af te halen. In het onderzoek werden camerabeelden bekeken van bankautomaten. Pas in juni 2015, kort voor de reconstructie, bekende hij dat hij verantwoordelijk was voor de dood van de vrouw.

De beschuldigde wordt door advocaat Steve Geerdens verdedigd.