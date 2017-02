Vakbonden Sylvania stappen boos op bij sociaal overleg

Tienen - De vakbonden bij lampenfabrikant Sylvania in Tienen zijn maandag boos opgestapt uit de onderhandelingen over de herstructurering. Ze verwijten de directie dat ze onduidelijk blijft antwoorden op een aantal van hun vragen. De directie wil de productieafdeling sluiten waardoor 170 werknemers hun baan dreigen te verliezen. Enkel een 30-tal werknemers in ondersteunende diensten kunnen aan de slag blijven.

“We zijn opgestapt toen we opnieuw onduidelijke antwoorden kregen op onze vraag naar een toekomstvisie op lange termijn. Het cijfer van 170 ontslagen blijft inmiddels onveranderd. Op onze voorstellen om in Tienen toch nog een aantal producten aan te maken, werd tot dusver negatief gereageerd”, zegt vakbondsman Peter Huybrighs (ACV).

Het is onduidelijk wanneer de productie zal worden stopgezet en overgebracht naar het buitenland. Het is volgens Huybrighs echter wel duidelijk dat de directie dit zo snel mogelijk zou willen doorvoeren. Op 17 februari wordt er verder gepraat.

Het Chinese, beursgenoteerde Shanghai Feilio Acoustic Co Limited nam eind 2016 de Tiense vestiging over. Op 2 december werd de stopzetting van de productie aangekondigd, waarbij de directie verwees naar de oplopende verliezen de afgelopen jaren. De directie zag geen ook geen redenen om te verwachten dat de situatie in de toekomst zou verbeteren. Het is nog onduidelijk naar waar de productie zal worden overgebracht.