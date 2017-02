N-VA waarschuwt voor fiscale pensioenval

N-VA gaat niet akkoord met het voorstel van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) over de uitbreiding van flexi-jobs voor gepensioneerden in de horeca. Kamerlid Zuhal Demir waarschuwt voor “een versterking van de fiscale pensioenval”. De coalitiepartner ziet wel graten in een versoepeling van de overuren in de sector.