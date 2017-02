Anderlecht haalt opgelucht adem. De Senegalese verdediger trainde maandag opnieuw mee met paars-wit, ondanks een sluimerende knieblessure. Kara moet wel onder het mes, maar de operatie kan uitgesteld worden tot een later moment. Anderlecht zit al niet dik in centrale verdedigers, dus is de inzetbaarheid van Kara bijzonder goed nieuws richting Play-off 1.