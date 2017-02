VIDEO. Kilometerslang spoor cannabisafval langs bosweg

Een boswachter uit het Nederlandse Bergen op Zoom is het danig beu. Al een week lang vindt de man om de haverklap hennepafval terug in zijn bos. “Een verklaring heb ik niet, maar het komt wel veel meer voor in de winter.”

Wellicht hebben de cannabiskwekers tijdens het rijden hun afval liggen dumpen, wat het kilometerslange spoor aan vuilniszakken, dozen en plastic kan verklaren. Het is al de dertiende keer op een week tijd dat dergelijk iets voorvalt op de Branbantse Wal tussen Woensdrecht en Roosendaal. Omdat het de boswachter, Erik de Jonge, even te veel werd, postte hij een filmpje van de ravage op Twitter, met als bijschrift: “Check dit even mensen! Bizar toch? En dit is maar de helft van dit spoor…. Drugscriminaliteit en afvaldumping HOGER op de agenda aub!!!”

Het is toch weer niet te geloven mensen! Weer een enorme #afvaldumping #hennepteelt. 4e keer langs deze weg binnen één week... pic.twitter.com/FnM4cE8I2W — Erik de Jonge (@BoswachterEdJ) 6 februari 2017