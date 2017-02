Heidi Klum zaait verwarring met foto in het zonnetje

Het Duitse model Heidi Klum heeft een vreemde manier om van mooi weer te genieten, zo blijkt op een van haar meest recente Instagramfoto’s. Daarop ligt de blondine te zonnen met haar jeansbroek op haar knieën. Dat roept vragen op bij haar 3,3 miljoen volgers.

“Chillen”, schreef Klum bij het bewuste kiekje. Daarop draagt de blondine een pet, T-shirt, jeansbroek en cowboylaarsjes, zij het op een bijzondere manier. Haar broek duwde ze naar beneden en haar shirt trok ze omhoog om in het zonnetje te liggen. Het resultaat? Ontblote bovenbenen en buik, een vreemd zicht en een heleboel verontwaardigde reacties op Instagram.

Een foto die is geplaatst door Heidi Klum (@heidiklum) op 2 Feb 2017 om 3:57 PST

“Waarom zou je in hemelsnaam zonnen met je broek en schoenen nog aan”, vroeg iemand zich af. “Is dit de nieuwe mode”, verscheen ook als reactie. Enkele fans denken dat het model weinig tijd had om te zonnen en het daarom even zo aanpakte. “Misschien was het de moeite niet dat ze haar kleren uittrok”, aldus een volger.