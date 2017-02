Charleroi-aanvaller Chris Bedia produceerde al een ongelofelijke misser in de wedstrijd tegen Club Brugge, maar ook STVV-aanvaller Yohan Boli liet zich niet onbetuigd in zijn sollicitatie naar de misser van het weekend. Hij slaagde er zondagavond in om de bal op enkele meters van het lege doel nog op de paal te trappen.