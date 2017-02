Kan Teodorczyk Brugse topfavorieten Izquierdo en Vormer van Gouden Schoen afhouden?

Club Brugge-winger José Izquierdo en draaischijf Ruud Vormer zijn woensdagavond in Lint de topfavorieten om Sven Kums op te volgen op het 63e gala van de Gouden Schoen, de bekroning voor de beste voetballer van het afgelopen jaar op de Belgische voetbalvelden.

De 24-jarige Izquierdo is zeker de meest in het oog springende speler in het kampioenenelftal van Michel Preud’homme, dat Club Brugge vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens een landstitel schonk en verliezend Bekerfinalist werd. In de terugronde van de Jupiler Pro League was de Colombiaan toen goed voor vijf doelpunten en zes assists, maar vooral dankzij zijn actieradius was Izquierdo belangrijk voor blauw-zwart. Meer dan eens was hij in staat om met een splijtende actie een gesloten wedstrijd open te breken. In de heenronde van deze voetbaljaargang was het wegens blessureleed wat minder, al kan de vinnige Colombiaan met de bijna onstopbare versnelling met negen doelpunten en drie assists toch nog knappe statistieken voorleggen. Izquierdo kende vorig seizoen zijn grote doorbraak en zal komend seizoen meer dan waarschijnlijk niet meer op Belgische velden te zien zijn. Ook in de Champions League wist hij immers enkele keren uit te blinken en in het Jan Breydelstadion zijn ze al blij dat ze hem konden overtuigen het seizoen bij hen uit te doen.

José Izquierdo flitste met Club Brugge naar de landstitel. Foto: Photo News

Vrijwel meteen na zijn transfer van Feyenoord naar Club in de herfst van 2014 knokte Ruud Vormer zich in de basis bij de West-Vlamingen, vorig seizoen ontpopte hij er zich tot een onmisbare schakel op het middenveld, de motor van de ploeg. Bovendien weet de 28-jarige Nederlander het vijandelijke doel ook staan en heeft hij vaak een beslissende voet in de Brugse doelpunten, wat ook uit zijn statistieken blijkt en dan vooral in de heenronde van dit seizoen: acht treffers en zeven assists in alle competities samen.

Of zorgt deze Ruud Vormer voor de verrassing op de Gouden Schoen? Foto: BELGA

Vormer en Izquierdo zullen elkaar ongetwijfeld heel wat punten afsnoepen en aangezien de heenronde van vorig seizoen altijd een pak zwaarder doorweegt, komt ook een derde speler op het toneel: Lukasz Teodorczyk. De Poolse doelpuntenmachine streek pas in de zomer neer bij Anderlecht, dat hem huurt van het Oekraïense Dinamo Kiev. Paars-wit prijkt momenteel op de tweede plaats in de Jupiler Pro League en dat heeft het grotendeels aan ‘Teo’ te danken. Met liefst 25 doelpunten en drie assists in alle competities samen bleek de Poolse international tot nu toe van goudwaarde voor Anderlecht. Of het genoeg is om ook zijn naam op de erelijst van de Gouden Schoen te zetten, zal woensdag blijken. De meest prestigieuze trofee in het Belgische voetbal winnen zonder punten te pakken in het eerste deel van het jaar, is echter een huzarenstukje dat enkel Gilles De Bilde hem in 1994 voordeed.

Vorig jaar werd AA Gent de grote slokop op het gala van de Gouden Schoen, met prijzen voor Hein Vanhaezebrouck (beste coach), Matz Sels (beste doelman), de Deen Nicklas Pedersen (mooiste doelpunt) en naast een Gouden Schoen voor Kums een volledig Gentse top drie in de eindstand. Voordien pakte Anderlecht liefst vier Gouden Schoenen in vijf jaar tijd, voor Club Brugge is het al van 2002 met Timmy Simons geleden. De laatste trofee voor een Standard-speler dateert van 2009. Toen ging de Serviër Milan Jovanovic met het kleinood aan de haal.