Lommelse Veerle Van den Eynde geeft haar jawoord in ‘Blind Getrouwd’

Lommel -

Na Nicolas en Evelien vorige week, is het vanavond in ‘Blind Getrouwd’ de beurt aan Nick en Veerle om elkaar het jawoord te geven. Hij komt uit Kessel (Nijlen) en is vertegenwoordiger in de bouwsector, zij komt uit Lommel en is ICT-consultant in Antwerpen, waar ze ook woont. “Ik heb me niet zelf ingeschreven”, zegt ze. “Daar heeft mijn zus voor gezorgd.”