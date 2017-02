Met dit bloedmooie model 'moest' Tom Waes op de foto

In zijn populaire Eén-programma Reizen Waes vertoefde Tom Waes (48) gisteren nog in Bangladesh, maar op dit moment is de tv-maker op een welverdiende vakantie in Mexico. Daar geniet hij met zijn vriendin Mieke en zijn kinderen van de zon en het strand van Tulum, maar er moet ook een béétje gewerkt worden.

Tom Waes liet zich opnieuw voor de lens zetten van fotograaf Kurt Stallaert, die hem in Mexico fotografeerde voor het modemerk ZEB. Dat stelde Waes in oktober voor als uithangbord. Omdat alleen ook maar alleen is, kreeg Tom Waes tijdens de shoot het gezelschap van het Mexicaanse fotomodel Gabriela Cruz. Met haar 1 meter 73 is ‘Gaby’ geen top­model, maar Tom Waes had er geen klachten over. Op Instagram grapte hij hoe zwaar het wel was om “een hele dag in haar ogen te kijken”.

Tom Waes is vanavond te zien in Winteruur op Canvas en morgen in De Klas op Eén.