Zware ochtendspits na ongeval in Leuven: “Vermijd E314”

Wie vanochtend vanuit Limburg richting Brussel moet, kan maar beter op tijd vertrekken. Door een ongeval op de E314 in Wilsele, staat er een lange file. Momenteel is het aanschuiven van voor Aarschot, een extra reistijd van twee uur. Op de E40 staat u in de file van Boutersem tot Heverlee. Het Vlaams verkeerscentrum raadt pendelaars richting Brussel aan om via Antwerpen te rijden en sowieso de E314 vanochtend te mijden.