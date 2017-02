Cathy van ‘De Mol’ gaf bijna al haar prijzengeld weg

30.000 euro won Cathy van der Ha (38) vorig jaar toen ze Gilles ontmaskerde in het spelprogramma ‘De Mol’. Vandaag, bij de start van het vijfde seizoen, is dat geld zo goed als op. “Ik heb bijna alles weggeven”, zegt Cathy.

Een deel ging naar Hanne Vanhaesebrouck, de West-Vlaamse met wie ze in de finale stond. “Hanne had een machine nodig om stickers te printen voor haar feestjes, ik had al ­lachend gezegd dat ik die wel zou kopen, wat ik ook gedaan heb. Ik heb wat geld aan mijn kinderen gegeven en zelf een Apple Watch gekocht (een horloge van 450 euro, nvdr.).”

Maar een groot deel is naar de vluchtelingen gegaan. “Ik ben drie maanden lang één à twee keer per week naar een kamp gegaan aan de Macedonische grens. Ik heb eten gekocht, woorden- en schoolboeken. De toevloed is gestopt, maar er zitten nog altijd 56.000 mensen vast op Grieks grondgebied.”

Een beetje geld ligt nog opzij voor het feest dat Cathy eind mei in Griekenland voor alle kandidaten van De Mol gaat geven. “Of ik ga kijken de ­komende weken? Mijn man en kinderen zijn superenthou­siast, ik gek genoeg nog niet. Ik ben wél jaloers dat ze naar Zuid-Afrika zijn gegaan... (lacht) Dat land heb ik altijd al willen zien.”

