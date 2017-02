Koning Filip wil tuin in Laken niet delen

Maak van de koninklijke tuin in Laken een openbaar park: Open Vld, sp.a en N-VA pleitten er al voor, zonder succes. Een nieuwe resolutie in het Brussel Parlement kan daar nu verandering in brengen.

Ook minister Jambon gaat aan de Regie der Gebouwen vragen om het dossier te onderzoeken, maar dat blijkt een juridisch kluwen en is praktisch niet zo gemakkelijk te realiseren. De koninklijke tuin in Laken is al eeuwenlang exclusief voorbehouden aan de koninklijke familie en de veiligheid van de koning moet altijd worden gegarandeerd.

De koninklijke familie houdt de boot af. Koning Filip gebruikt het park intensief om te joggen of zijn hond uit te laten.

Het park is 186 hectare groot, of 250 voetbalvelden, bijna zo groot als het Vorstendom Monaco.