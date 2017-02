“We zijn blij dat hij bereid is om in deze slangenkuil af te dalen”

Noël Slangen mag zich een halfjaar lang verdiepen in de handel en wandel van de POM-ERSV. Nee, het is niet verwonderlijk dat u daar nog nooit van heeft gehoord.

Het is de fusie-instelling die in 2007 ontstond toen de sociaal-economische instellingen in Vlaanderen werden herschikt. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) nam toen een belangrijk deel van de opdrachten over van de vroegere Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), zoals de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen en de uitbouw van economische speerpuntsectoren.

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) is dan weer het orgaan dat het overleg organiseert tussen vakbonden en werkgevers, de provincie en de gemeenten. Daar worden dan weer onderwerpen zoals de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, of de diversiteit in de Limburgse bedrijven onder de loep genomen. Sinds 2007 werken POM en ERSV in Limburg onder één vlag, met één directeur. Tot daar alles goed.

Het moet zijn dat de functie van directeur of algemeen manager van POM-ERSV behekst is. Na Tjeu Arits, die als interim manager de fusie van de twee instellingen tot stand bracht, heeft er niemand veel langer dan twee jaar op de stoel van directeur gezeten. Na Arits volgden Francine Quanten, Peter Douven en Jo Frantzen mekaar in snel tempo op. Na Frantzen duurde het meer dan twee jaar vooraleer de gedeputeerde voor economie een nieuw ‘slachtoffer’ vond in de persoon van Eric Christiaens, die goed twee jaar later opstapte om directeur te worden van het AZ Vesalius in Tongeren. Zijn opvolger Constant Pompen hield het negen maanden uit. De flauwe grapjes waren niet van de lucht.

Noël Slangen moet nu op vraag van gedeputeerde voor economie Erik Gerits de boel tegen het licht houden, het pad effenen voor een nieuwe directeur en een nieuwe strategie voor de instelling op punt stellen. Want inderdaad, met bijvoorbeeld LRM en Locate in Limburg hebben ondertussen ook andere instellingen zich in het vaarwater van POM-ERSV genesteld. Het zal voor Slangen vooral zaak worden om uit te vissen wat POM-ERSV in de toekomst best nog doet, en vooral wat de instelling best niét meer doet.

Moet POM-ERSV nog een China Desk openhouden, als ook Locate in Limburg zich daarmee bezighoudt? Moet POM-ERSV nog energie steken in bedrijventerreinen, als ook LRM daar goed in is? Waar zit de meerwaarde van POM-ERSV? Hoe moet POM-ERSV zich in het belang van Limburg best organiseren? Slangen heeft de uitdaging aangenomen. Wij zijn blij dat hij bereid is om in deze - excusez le mot - slangenkuil af te dalen.