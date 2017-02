Genk - Dit weekend kon u bonsai bewonderen in de Limburghal in Genk. De bonsaibeurs kreeg ruim 4.000 bezoekers over de vloer en is met 205 boompjes en 95 handelaars de grootste bonsaibeurs in Europa.

De organisatoren kozen ervoor om fototoestellen te verbieden, zodat iedereen in rust kon genieten van deze uitzonderlijke bomen. Onze collega's van TVL gingen op bezoek, mét camera, en vroegen het publiek naar hun interesse in deze Japanse hobby.