Overvaller maakt groot geldbedrag buit bij hoogbejaarde man “met hekel aan de bank”

In het Nederlands-Limburgse Einighausen is zaterdagavond een 94-jarige man overvallen in zijn woning. De overvaller ging met ongeveer 1.000 euro aan de haal. Het slachtoffer had zo veel geld in zijn woning liggen omdat hij “een hekel had aan de bank”.

De overvaller raakte heel gemakkelijk binnen in het huis van zijn slachtoffer. “De deur stond immers altijd open”, aldus de zoon van de man. “Mijn vader was naar de televisie aan het kijken toen de overvaller ineens naast hem stond. Hij heeft meteen al het geld dat hij in huis had meegegeven. Dat was tussen de 700 en 1000 euro.”

Een andere zoon van het slachtoffer en een overbuurman kwamen op de overval uit. Ze zagen de dader nog vertrekken en schakelden meteen de politie in. Die heeft de overvaller vooralsnog niet kunnen opsporen.

De bejaarde man is erg aangedaan door de feiten. “Hij is heel erg geschrokken. Dit heeft een behoorlijke impact. De deuren gaan voortaan op slot.”