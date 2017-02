VIDEO. Spokenjagers ontdekken schim op camerabeelden van zwaarbewaakte gevangenis

In het holst van de nacht vraagt iedereen zich wel eens af of spoken echt bestaan als er plots een trede kraakt, maar talloze spokenjagers en andere ‘believers’ weten dat paranormale verschijnselen echt zijn. Zaterdag vonden die spokenjagers opnieuw een bewijs dat sommige gekwelde geesten echt ronddwalen op aarde nadat er onheilspellende beelden op sociale media werden gepubliceerd. De beelden werden gefilmd in de zwaarbewaakte Braziliaanse gevangenis ‘Campo Grande’ en vormen volgens verschillende internetgebruikers het ultieme bewijs van het bestaan van spoken.

De zwaarbewaakte gevangenis in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul stond zaterdag in rep en roer toen de bewakers dachten dat de beveiligingscamera’s een ontsnapte gevangene filmden. De beelden van het incident vonden achteraf hun weg naar sociale media, waar geschrokken kijkers er al snel van overtuigd waren dat de camera’s de ziel van een overleden gevangene op video hadden vastgelegd. “Dat is heel zeker de ziel of de geest van een gevangene”, schreef een ‘believer’ op Facebook en hij was niet de enige. Meer sceptische internetgebruikers vonden de discussie echter onzin en opperden dat het slechts een opwaaiende vuilniszak was.

Het Braziliaanse overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor de gevangenis probeerde iedereen gerust te stellen en verklaarde dat alle commotie gewoon veroorzaakt werd door de schaduw van een persoon in het gebouw. Enkele cipiers, die anoniem wensten te blijven, verklaarden aan de Braziliaanse pers dat de schim te snel bewoog om een persoon te kunnen zijn en geloven ook niet dat het een vuilniszak was.