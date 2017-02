Bewonerskaarten voor parkeren verdwijnen

Bree - De mensen die in Bree in een blauwe zone wonen, hebben recht op een gratis bewonerskaart waarmee ze langdurig mogen parkeren. Tot op heden moest je hiervoor een ‘bewonerskaart’ aanvragen in het stadhuis. Dat hoeft nu niet meer: de kaarten van 2016 blijven geldig in 2017.

“En op relatief korte termijn gaan de kaarten helemaal verdwijnen”, aldus schepen van Verkeer Jo Vandersteegen (CD&V). “We hebben geïnvesteerd in nieuwe software: onze parkeerwachters scannen hiermee de nummerplaten in en kunnen zo controleren wie een bewonerskaart toegewezen kreeg. Eind dit jaar, als de werken op het traject van de Grauwe Torenwal op de kleine ring voltooid zijn, gaan we de blauwe zone opnieuw uitbreiden. Vanaf dan gaan we over op een volledig geautomatiseerd systeem voor de centrumbewoners. Tot dan blijft de huidige bewonerskaart -met daarop de uiterste geldigheidsdatum 31 december 2016- gewoon gelden. Je hoeft deze dus niet te komen verlengen. Mensen die de komende tijd in het centrum komen wonen, moeten zich wel nog laten registreren. We vragen tot eind dit jaar ook om de bewonerskaart 2016 steeds zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.” Wie over meer dan één parkeerkaart per wooneenheid wil beschikken, betaalt daarvoor 150 euro per jaar per kaart. Meer info op 089/84.85.23.