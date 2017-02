Damien Howson pakt eindzege in Herald Sun Tour, Ian Stannard wint slotrit

De Australiër Damien Howson (Orica-Scott) is eindwinnaar van de 64ste Herald Sun Tour (Aus/2.1). De zege in de vierde en laatste etappe ging zondag naar de Brit Ian Stannard (Sky).

De 29-jarige Stannard, tweevoudig laureaat van Omloop Het Nieuwsblad (2014 & ‘15), toonde zich na een rit over 121 km met start en aankomst in Kinglake in de sprint van een groep van tien de snelste. Hij bleef de Nieuw-Zeelander Aaron Gate (Aqua Blue Spot) en de Nederlander Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) voor.

De gele leiderstrui van Damien Howson kwam niet meer in gevaar. De 24-jarige Australiër, die donderdag na de eerste rit de macht greep, telt in de eindstand 38 seconden voorsprong op zijn landgenoot Jai Hindley (Korda Mentha Real Estate Australia). De Fransman Kenny Elissonde (Sky) is derde op 53 seconden.

Howson volgt op de erelijst de Brit Chris Froome (Sky) op. De drievoudig Tourwinnaar viel zondag nog tevergeefs aan en eindigde als zesde in het klassement op 1’12”.

Er namen geen Belgen deel.