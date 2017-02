Topreekshoofd Elina Svitolina maakt favorietenrol waar in Taiwan

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 13) heeft zondag het WTA-toernooi in het Taiwanese Taipei City (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven.

Het eerste reekshoofd versloeg in de finale de Chinese Shuai Peng (WTA 71) in twee korte sets. Het werd 6-3 en 6-2 na 1 uur en 8 minuten tennis. Elina Svitolina pakte zondag haar vijfde WTA-titel in het enkel (na zeges in Bakoe 2013 & 2014, Marrakeczh 2015 en Kuala Lumpur 2016). De 22-jarige Oekraïense volgt op de erelijst Venus Williams op.

De 31-jarige Peng blijft steken op twee titels in het enkel (Nanchang 2014 en Tianjin 2016). In het dubbelspel kende de Chinese al veel meer succes. Reeds 21 keer mocht ze een trofee in de lucht steken, met daarbij eindzeges op Wimbledon (2013), Roland Garros (2014) en de Masters (2013) als uitschieters.