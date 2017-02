“Een lapdance voor een Nederlands programma, dat vond mijn vrouw een stap te ver”

Als het ‘Familie’-personage Lars De Wulf was Kürt Rogiers (45) onlangs verantwoordelijk voor enkele stomende scènes op uw scherm. “Mijn vrouw heeft daar geen probleem mee”, zegt Rogiers. “Slechts één keer heeft Els afkeurend naar mij gekeken: toen ik voor een Nederlands programma werd getrakteerd op een lapdance en de danseres mij geil moest zien te krijgen. Dat vond ze een stap te ver.”

Er is in 2017 geen ontkomen aan Kürt Rogiers: haast elke dag ziet u hem in ‘Familie’, op maandag is er ‘Amigo’s’, in de lente presenteert hij een nieuwe reeks van ‘The Voice Kids’, wellicht na de zomer ...