“Mijn moeder werd ziek toen ik 14 was, dat heeft me getekend”

Tenzij u met de kinderen ooit naar de Ketnet-serie ‘GoGoGo’ hebt gekeken, had u tot het begin van dit jaar wellicht slechts vage herinneringen aan actrice Frances Lefebure (28). Maar 2017 wordt haar doorbraakjaar, dankzij een hoofdrol in ‘Amigos’ op VTM en de vrolijke realityserie ‘Hotel Römantiek’ op VIER. “Ik word makkelijk getypecast als girl next door”, zegt Lefebure met Gentse tongval.“Maar ik zou graag eens een psychopate spelen.”

Na eerdere rollen in reeksen als ‘Spitsbroers’, ‘Vriendinnen’ en ‘Nieuw Texas’, is Lefebure nu twee keer per week te bewonderen op tv. In ‘Amigo’s’ ...