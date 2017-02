Dewinter opnieuw op bezoek in Syrië

Op uitnodiging en op kosten van het Syrische regime zit Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter opnieuw in Syrië. Twee jaar geleden bracht zo’n bezoekje van Dewinter aan de omstreden president Assad zijn voorzitter Tom Van Grieken nog in verlegenheid.

“De reis is nu volledig doorgesproken en we zijn geen vragende partij voor een bezoek aan president Assad”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het nieuwe uitstapje van Dewinter. Volgens Van Grieken gaat het om een werkbezoek om “ter plekke vast te stellen hoe de situatie in Aleppo is”.

Op zijn Twitteraccount poseert Dewinter onder meer in een Russische legerbasis met raketwerpers en machinegeweren. Hij toont ook foto’s van het Russische leger dat vluchtelingen helpt in een opvangkamp en haalt meteen ook uit naar de Europese Unie “die niets doet”.

#Aleppo Russisch leger helpt vluchtelingen in opvangkamp met veldkeuken/hospitaal. #EU doet niks, boycot #Syrië met asielinvasie tot gevolg! pic.twitter.com/FewEo7d9cy — Filip Dewinter (@FDW_VB) 4 februari 2017

Een neutraal beeld van de situatie in Aleppo viel niet meteen te verwachten. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken geeft toe dat de ‘touroperator’ van Dewinter niemand minder dan het Syrische regime zelf is. “Hij betaalt alleen de vluchten. Voor de rest zijn de verplaatsingen en de overnachtingen op kosten van het Syrische regime. Dat kan ook niet anders, want het blijft een land in oorlog.”

Van Grieken heeft er geen probleem mee dat Dewinter doet uitschijnen dat hij beste maatjes is met het omstreden Syrische regime. “Als we ISIS ooit willen verslaan dan kun je niet rond het regime van Assad heen.”