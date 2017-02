Ikea vraagt verbod op reclamekaartjes achter ruitenwisser

Wallonië maakt korte metten met de opdringerige reclamekaartjes van autoverkopers, die je op grote parkings bij nacht en ontij tussen de deurstijl van je auto of onder je ruitenwisser vindt. “Het enerveert mensen én leidt tot zwerfvuil.” Ook Vlaanderen moet tegen zulke vervuilende reclame in actie schieten, klinkt het onder andere bij meubelketen Ikea.

De parking van Ikea in Gent of Antwerpen, het Waasland Shopping Center, de Antwerpse Zuiderdokken. Vaak ligt de grond er bezaaid met de bontgekleurde reclamekaartjes van autoverkopers. “Wij kopen cash, zelfs zonder autokeuring, beschadigt (sic) of veel kilometers”, wordt in klunzig Nederlands beloofd.

Maar weinig mensen hebben daar een boodschap aan, zeker als je zulke kaartjes haast dagelijks achter je voorruit vindt. Gevolg? Veel kaartjes belanden uit frustratie al eens op de weg of naast de vuilnisbak.

Waals minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio (CDH) neemt daarom nu – als eerste in ons land – forse maatregelen: hij heeft een ministerieel besluit klaar dat dergelijke reclamepraktijken voortaan zal verbieden.

Foto: carlo coppejans

Bedenkelijke praktijken

Wie wordt gesnapt, mag afhankelijk van de inbreuk boetes verwachten tussen de 50 en de 100.000 euro, en desnoods wordt ook het gerecht ingeschakeld, waardoor in principe zelfs een gevangenisstraf mogelijk is. Minister Antonio wil op die manier zowel zwerfvuil tegengaan als een grote ergernis wegnemen bij veel mensen. Ook in Brussel wordt regelgeving voorbereid, volgens Waalse media.

En ook in Vlaanderen zou er een verbod op zulke reclamekaartjes moeten komen, vinden ze onder meer bij Traxio, de federatie van autoverkopers, en bij Ikea.

“Onze parkings zijn al een hele tijd het doelwit van dergelijke auto-opkopers”, zegt Ikea-woordvoerder Steven De Smet. “Onze klanten vinden dat allesbehalve leuk. We hebben een tijdje geprobeerd om de mensen die deze kaartjes aanbrengen van onze parkings af te houden. Maar ze zijn zeer vlug en gewiekst, dat was onbegonnen werk. Veel van hun kaartjes belanden inderdaad op de grond, waarna wij ze moeten opkuisen. Leuk is anders.”

Ook Traxio, de beroepsfederatie van autoverkopers, heeft het gehad met de opdringerige reclame van die auto-opkopers. “Het is geen goede reclame voor de sector van de autoverkopers” aldus Traxio-woordvoeder Philippe Decrock. “We raden mensen ook aan twee keer na te denken voor ze hun auto van de hand doen via zo’n opkoper – zeer vaak bedrijfjes die de auto’s naar het buitenland versassen: heb je wel een faire prijs gekregen en zijn alle formaliteiten goed afgehandeld?” De FOD Economie waarschuwde een tijdje geleden eveneens voor de soms bedenkelijke praktijken die de opkopers erop nahouden.

Vlaams verbod

Van een gelijkaardig verbod in Vlaanderen op het verdelen van reclamekaartjes is op dit moment nog geen sprake, zo blijkt na een rondvraag bij verschillende steden en bij bevoegd Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Wel wordt het Waalse initiatief van nabij gevolgd. Heeft het daar goede resultaten, dan komt in Vlaanderen mogelijk ook een verbod.