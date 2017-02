Verenigde Staten plaatsen zich voor kwartfinales

De Verenigde Staten hebben zich zaterdag verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Wereldgroep in de Davis Cup. Het land staat in zijn duel van de eerste ronde na drie wedstrijden op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong tegen Zwitserland.

In Birmingham (Alabama) trokken Steve Johnson en Sam Querrey aan het langste eind in het dubbelspel tegen Antoine Bellier en Adrien Bossel. Met 7-6 (7/3), 6-3 en 7-6 (7/5) bezorgden ze de VS zo het beslissende punt.

Vrijdag haalde Jack Sock (ATP 20) het met 6-4, 6-3 en 6-1 van Marco Chiudinelli (ATP 146). John Isner (ATP 23) versloeg Henri Laaksonen (ATP 127) met 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/1).

In de volgende ronde neemt de VS het op tegen Australië, dat te sterk was voor Tsjechië.

Uitslagen:

Vrijdag:

Jack Sock (VSt) - Marco Chiudinelli (Zwi) 6-4, 6-3, 6-1

John Isner (VSt) - Henri Laaksonen (Zwi) 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/1)

Zaterdag:

Steve Johnson/Sam Querrey (VSt) - Antoine Bellier/Adrien Bossel (Zwi) 7-6 (7/3), 6-3, 7-6 (7/5)

Zondag:

Jack Sock (VSt) - Henri Laaksonen (Zwi)

John Isner (VSt) - Marco Chiudinelli (Zwi)