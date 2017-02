Maaseik wint in Antwerpen

Noliko Maaseik heeft zaterdagavond een goede zaak gedaan. De Limburgers gingen met 1-3 winnen in Antwerpen, terwijl Roeselare in eigen huis met dezelfde cijfers verloor tegen Aalst. Daardoor telt Noliko nu vijf punten meer dan de West-Vlamingen. Maaseik had het nochtans niet onder de markt met Antwerpen. Dat getuigen de setstanden: 23/25, 25/23, 30/32, 19/25.