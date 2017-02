Eerste doelpunt Naranjo bezorgt Genk zuinige zege tegen rode lantaarn

Na de opdoffer tegen KV Mechelen en de bekeruitschakeling tegen Oostende deed KRC Genk zaterdagavond wat het moest doen: winnen. De mannen van Albert Stuivenberg bibberden tegen rode lantaarn Moeskroen tot het einde maar uiteindelijk volstond een doelpunt van Naranjo, zijn eerste voor blauw-wit, voor de zege.

De Luminus Arena hoefde niet lang te wachten op animo. Na twee minuten al borstelde Moeskroen-nieuwkomer Deivydas Matulevicius de bal heerlijk richting kruising, Genk-doelman Mat Ryan ging de bal zowaar nog halen. Genk moest absoluut winnen na de nederlaag bij KV Mechelen van vorig weekend en trok in de aanval. Jonkie Sander Berge (18) zorgde bij zijn eerste basisplaats meteen voor gevaar. Hij devieerde een hoekschop via Nikola Gulan op de deklat.

Sander Berge Foto: JEFFREY GAENS

Halfweg de eerste helft klom de thuisploeg dan toch op voorsprong nadat José Naranjo een heerlijke combinatie met zijn landgenoot Alejandro Pozuelo afrondde. De Spanjaard tikte de bal tot bij Pozzo en dook vervolgens in de ruimte om de bal met een subtiele toets achter Moeskroen-goalie Matej Delac te leggen. Meteen de eerste goal voor de man die overkwam van Celta de Vigo.

Moeskroen liet zich niet naar de slachtbank leiden en reageerde vrijwel meteen. Dimitri Mohamed kon aanleggen na een kort genomen hoekschop. De bal week af, Ryan kon de bal nog net uit zijn hoek slaan. Aan de overkant pakte Genk uit met een soortgelijk nummertje, Leandro Trossard plaatste de bal nipt naast. Op slag van rust was de thuisploeg daar weer na een stilstaande fase. Delac stond echter pal op de inzet van Naranjo en keerde ook de rebound van Sébastien Dewaest.

Matt Ryan Foto: JEFFREY GAENS

Nog twee punten scheiden Genk van Play-Off 1

Na de koffie hetzelfde spelbeeld: Genk trachtte te domineren, maar moest op zijn tellen blijven passen. Ryan blies van opluchting toen Vojvoda net tekort kwam om een voorzet van Tirpan in doel te verlengen. Blauw-wit besefte dat een tweede doelpunt snel moest volgen om zekerheid te krijgen over de drie punten. Delac kon nog net redding brengen op een bal naar de eerste paal van Ruslan Malinovsky. De rebound was net zoals in de eerste helft voor Dewaest, die de deklat zowat in tweeën trapte. En Genk bleef gevaarlijk op vrije trap: Delac ging onder een bal richting tweede paal door, Naranjo kopte op de paal. Zo was het doelhout Moeskroen tot drie keer toe genadig.

Nieuwkomer Jean-Paul Boëtius mocht in het slot nog debuteren bij Racing Genk. Hij zag hoe Standard-huurling Faroek Miya nog uitpakte met een goede knal, alweer Ryan stond pal. Zo pakt Racing Genk een broodnodige zege in zijn jacht op Play-Off 1. De Limburgers staan nu op twee punten van de zesde plaats van AA Gent.