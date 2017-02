Toeschouwers stomverbaasd wanneer ze man in zee zien tijdens hevige storm

De Brit Paul Johnson kon zijn ogen niet geloven toen hij donderdag aan de kust van het Engelse Dawlish stond. Ondanks dat de storm Doris op dat moment over het land raasde, was er toch iemand zo gek om in de zee te gaan zwemmen.

Johnson kon het tafereel toevallig opnemen met zijn smartphone. Het noodweer veroorzaakte onder andere hoge golven en krachtige windsnelheden tot zelfs 110 kilometer per uur, maar dat kon deze zwemmer met veel lef niet deren. Achteraf postte hij zijn beelden op sociale media. “Laten we hopen dat hij gewoon aan het zwemmen was en geen hulp nodig had”, reageerde iemand nog, waarna Johnson iedereen meteen geruststelde. “Hij was daadwerkelijk aan het zwemmen.” Volgens de ooggetuigen zou de man uiteindelijk veilig aan land geraakt zijn.