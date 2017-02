Dit zijn de grootste fans van Ikea Hasselt

Hasselt - Ikea Hasselt heeft in haar eerste jaar 1,5 miljoen klanten over de vloer gekregen. Populairst bleken de Ledverlichting, alles voor tuin en terras, de Poang-armstoel, kookgerei en servies. Vooral Limburgers zijn het die kopen, een op de twee bezoekers komt van maximaal twintig minuten rijden. Shoppers uit het Maasland en Noord-Limburg krijgen ze minder makkelijk geronseld. “Wel zien we veel meer klanten uit de Antwerpse Kempen dan verwacht. Blijkbaar doen ze liever meer kilometers dan te gaan aanschuiven richting Ikea Antwerpen”, zegt David Loozen van Ikea Hasselt, dat vandaag, zaterdag exact één jaar bestaat.

Vooraf was er de nodige kritiek, schrik voor verkeersoverlast en lawaai maar Ikea is haar eerste jaar in Hasselt zonder kleerscheuren doorgekomen. Met cijfers die zelfs de directie van de Zweedse meubelreus ...