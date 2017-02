Januzaj goed voor twee assists, ook Chadli heeft voet in goal

Na de wonderschone goal van Eden Hazard in de topper van Chelsea tegen Arsenal en de vier goals (!) van Romelu Lukaku, traden er nog meer Belgen aan in een drukke Premier League-namiddag. Onder andere Adnan Januzaj en Nacer Chadli speelden een belangrijke rol met assists voor respectievelijk Sunderland en West Bromwich.

Het was België boven in een drukke Premier League-zaterdag. Eerst was Eden Hazard beslissend voor Chelsea met een wereldgoal in de topper tegen de Gunners van Arsenal. Rode Duivel Romelu Lukaku schreef dan weer geschiedenis bij Everton door vier keer te scoren en een assist af te leveren in een doldwaze wedstrijd tegen Bournemouth.

Crystal Palace van Benteke van de mat gespeeld door Januzaj en co.

Januzaj kreeg wel nog geel in de match tegen Crystal Palace. Foto: Photo News

Het was geen goede dag voor Christian Benteke en zijn kornuiten van Crystal Palace, dat Sunderland op bezoek kreeg. Bij die laatste kregen zowel Adnan Januzaj als Jason Denayer een basisplaats. Januzaj was de grote uitblinker bij Sunderland, met twee assists op zijn naam. In de extra tijd voor rust stond het al 0-2, maar Januzaj vond Jermain Defoe, die de 0-3 binnentikte. Twee minuten later was het weer van dat. Januzaj bezorgde de bal opnieuw naar Defoe, die Palace-doelman Wayne Hennessey handig omzeilde en de 0-4 in de rechterhoek binnenpegelde. Benteke probeerde nog wel, maar zag een bal in de rebound meters over de kruising gaan.

Crystal Palace lijdt thuis zo zijn ergste competitienederlaag dit seizoen. Sunderland heeft in de stand nu evenveel punten als Crystal Palace. Beide teams delen de laatste plaats.

Chadli bepalend met vroege assist voor West Brom

Ook in West Bromwich-Stoke City was een Belg bepalend. Al na zes minuten nam Nacer Chadli de bal mee van de linkerflank naar het midden. Met een voorzet door het midden bereikte hij James Morrisson. Goed voor het enige doelpunt in die wedstrijd. Bij Stoke mocht Julien Ngoy nog twintig minuten voor tijd invallen. Door de zege blijft West Brom achtste, Stoke zakt naar de elfde stek.

Pijnlijke nederlaag voor Mignolet in Hull

Foto: AFP

Liverpool deed zaterdag in de strijd om de Champions League-plaatsen een slechte zaak. Het leed op de 24ste speeldag van de Premier League een pijnlijke 2-0-nederlaag bij staartploeg Hull en verzuimt zo over Arsenal te springen, dat eerder op de middag met 3-1 verloor bij leider Chelsea.

N’Diaye profiteerde op slag van rust van een misser van Mignolet om de thuisploeg op voorsprong te zetten. Liverpool slaagde er niet in zijn dominante spel te ontwikkelen en Niasse (84’) legde in het slot de eindstand vast op 2-0. Simon Mignolet stond de hele wedstrijd tussen de palen bij Liverpool, Divock Origi mocht in de slotminuten invallen. Liverpool blijft door de nederlaag vierde. Hull klimt naar de achttiende stek.