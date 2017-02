Anthony Vanden Borre betrokken bij rellen na Lommel-Cercle Brugge

Lommel - Vrijdagavond zijn er hevige rellen uitgebroken na de wedstrijd Lommel United-Cercle Brugge. Daarbij raakten drie stewards en twee supporters van de thuisploeg gewond. Vier personen werden naar het ziekenhuis afgevoerd, één steward moest een nacht ter observatie blijven. Verschillende getuigen zeggen dat het geweld werd uitgelokt door de entourage van Cercle Brugge-speler Ilombe Mboyo (ex-KRC Genk). Onder dat tienkoppige gezelschap bevond zich ook ex-voetballer Anthony Vanden Borre (Anderlecht, KRC Genk, Rode Duivels).

Eén man van de Brusselse groep trok tijdens het gevecht een mes en bedreigde daarmee een Lommelsupporter. De entourage van Mboyo, die de wedstrijd had bijgewoond in de business seats, probeerde op dat moment naar het veld te gaan om zich met het tumult te bemoeien.

Naast het veld werd in het Nederlands en het Frans heen en weer geroepen tussen ontgoochelde Lommelfans en de Brusselse groep. Uiteindelijk konden stewards de amokmakers wegleiden naar de parking. Toen een van de stewards de groep aanmaande om te vertrekken, kreeg hij een vuistslag in het gezicht. Daarop ontstond een straatgevecht net buiten het stadion.

Ilombe Mboyo Foto: BELGA

Getuigen zeggen dat Anthony Vanden Borre betrokken was bij die vechtpartij. “Hij droeg een lichtgekleurde muts en daarover een kap. Maar het was overduidelijk wie hij was. En hij stond er midden tussen”, klinkt het.

De politie was snel ter plekke en bevestigt de aanwezigheid van de ex-voetballer in het tumult, maar hij werd niet verhoord.

