Lommel - Secteur 4, zo heet het nagelnieuwe bedrijfje van het echtpaar Johan Vansummeren en Jasmine Vangrieken. De naam verwijst naar kasseistrook nummer 4 in Parijs-Roubaix, beter bekend als Carrefour de l’Arbre.

Via de website www.secteur4.com is de oud-Roubaixwinnaar voortaan in te huren voor sportscounseling, mental coaching, begeleiding van fietstochten of als ploegleider. Eega Jasmine kan dan weer geboekt worden voor actes de présence, fotoshoots, modellen- en presentatiewerk.