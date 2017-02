Wil je van je afval af? Breng het terug naar de winkel

Sommige verpakkingen moet je niet zomaar in de afvalzak gooien. Je mag ze ook achterlaten of terugbrengen naar de winkel, zegt minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) in Het Laatste Nieuws. ‘Wij zijn geen containerparken’, reageren de supermarkten.

De folie waar conserven of flessen water in verpakt zitten, moet je niet thuis in de vuilniszak proppen. Je mag die ook achterlaten in het winkelrek, of zelf naar de supermarkt terugbrengen. ‘Grote winkels hebben al jaren een inzamelplicht voor zulke verzamelverpakkingen’, zegt minister Schauvliege aan Het Laatste Nieuws. ‘Maar weinig mensen weten dat.’

Inzamelplicht

‘Ik vond het ook wel goed om het nog eens onder de aandacht te brengen’, zegt de minister aan VRT. ‘Het zorgt ervoor dat de consument minder afval heeft en dat er beter gerecycleerd kan worden.’ En ze ziet nog een tweede voordeel: de leveranciers van de supermarken zullen daardoor aangezet worden om minder dan dat soort afval te produceren.

De supermarkten zeggen dat er die inzamelplicht inderdaad bestaat. Maar ze nuanceren het toch. ‘Het is niet de bedoeling dat klanten die verpakkingen thuis verzamelen en daarmee terug naar de winkel komen’, zegt Baptiste van Outryve, woordvoerder van Carrefour.

Geen containerpark

Bij Comeos, de federatie van supermarkten, wordt benadrukt dat de maatregel enkel geldt voor verpakking van producten die mensen net gekocht hebben. De winkels kunnen immers niet controleren of de verpakking wel daar gekocht werd, zegt Dominique Michel van Comeos aan Radio 1.

‘Achteraf terugbrengen kan niet. Een winkel is geen containerpark. We kunnen niet al die verpakkingen recupereren. De bedoeling van de wet is dat wij de verpakkingen recupereren die gelinkt zijn aan de verpakkingen die wij verkocht hebben.’