Marcel Kittel wint ook laatste etappe Ronde van Dubai en is eindwinnaar

De Duitser Marcel Kittel (Quick-Step Floors) heeft ook de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Dubai gewonnen. Kittel, die als leider aan de laatste etappe begon, haalde het van de Italianen Elia Viviani (Sky) en Riccardo Minali (Astana). Marcel Kittel is door deze zege ook eindwinnaar in Dubai.

Na de onverwachte rustdag op vrijdag, de etappe werd afgelast wegens de hevige wind in Dubai, stond zaterdag de slotrit op het programma. Een korte etappe in de hoofdstad zelf waar sprinters het traditiegetrouw voor het zeggen hebben.

Het duurde lang vooraleer het peloton zich roerde, en na enkele schuchtere pogingen, kreeg een ontsnapping met Dimitry Gruzdev en Matteo Bono wel de zegen van het peloton. Wat later maakten ook Floris Gerts en Ivan Garcia Cortina de sprong naar voren.

Meer dan 1:40 kregen ze nooit van het peloton en op 9,3 kilometer van het eind kwam aan hun verhaal een eind. Een lange sprintvoorbereiding begon, de treintjes van Dimension Data voor Cavendish, LottoNL-Jumbo voor Groenewegen, Quick-Step Floors voor Kittel en Sky voor Viviani werden in stelling gebracht.

Heel vroeg al, dus kregen we finaal in de laatste 2 km een ietwat chaotische sprint. Kittel volgde in het spoor van Sabatini, maar die moest vroeg van kop door een haperende ketting. De Duitser zocht zijn weg alleen, Cavendish leek in de buurt te komen, maar moest zijn sprint stopzetten wegens materiaalproblemen. Kittel de zege, zijn derde in Dubai deze week en zijn tweede eindzege in de Ronde van Dubai na het succes van vorig jaar.

De vierde etappe werd vrijdag nog afgelast door een zandstorm, maar voor Quick-Step Floors is het jaar begonnen als een ware wervelwind. Door de zege van Marcel Kittel zit het team van Tom Boonen namelijk al aan tien overwinningen, en dat terwijl het nieuwe jaar nog maar 35 dagen ver is! Marcel Kittel lijkt alvast klaar voor het Belgische wielervoorjaar...