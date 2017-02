Opnieuw winterprik op komst: na regen komt koude

Brussel - Na een vaak bewolkt weekend met kans op regen en dito start van de nieuwe week, wordt het vanaf woensdag gevoelig kouder. Dat meldt het KMI.

Zaterdag is het eerst nog droog, maar wordt het zwaarbewolkt. Vanaf het einde van de ochtend verwachten we matige regen vanaf de Franse grens. Op de Ardense hoogten valt er af en toe wat smeltende sneeuw. In het zuidoosten van het land kan het soms vrij krachtig waaien. De maxima gaan van 2 tot 7 graden.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het tijdelijk droger met opklaringen en minima tussen -2 en +2 graden.

Zondag verlaten de laatste opklaringen het noordoosten van het land en is het zwaarbewolkt met hier en daar een spatje regen. Vanaf de middag verwachten we regen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden.

Maandag is het tijdelijk rustig en droger, maar overwegend grijs. Het wordt niet veel warmer dan 6 of 7 graden.

Dinsdag trekt al een nieuwe storing van het westen naar het oosten over onze streken. Daarbij kan er tijdelijk sneeuw vallen op de Ardense hoogten.

Woensdag halen we nog plaatselijk 7 graden, maar in de loop van de dag koelt het af. Wat aan lichte neerslag valt, krijgt stilaan een winters karakter.

Donderdag blijft het vrijwel droog en worden de opklaringen breder. In de Ardennen blijft het overdag vriezen en elders in het land komen de temperaturen amper boven het vriespunt uit. Ook ‘s nachts verwachten we overal matige vorst.