Gevleugelde woorden

Hoe hard ik ook in de boomkruinen aan de vijver zocht, ik kreeg het vogeltje dat ik hoorde niet te zien. Het lied was onmiskenbaar de opgewekte boodschap van een pimpelmees.

Achter me hoorde ik twee koolmezen in dialoog met elkaar. Maar de pimpelmees zong moederziel alleen, kreeg geen antwoord op zijn gezongen vragen.

Ik begon te dromen hoe ik met een vogel in gesprek zou kunnen gaan, iets terugfluiten, naar zijn antwoord luisteren. En hoe ik dan aan het meesje zou vragen wat er aan de hand is, waar alle vogels deze winter gebleven zijn.

Het is te stil in het bos voor deze tijd van het jaar.

* * *

Ik probeer af te kicken van het nieuws, maar het valt niet mee. Met alles wat er de laatste weken gebeurt wil ik niets missen – dit is ‘history in the making’.

Maar mijn huisgenoten vinden dat ik wat overdrijf. En ze hebben me helpen inzien hoe dit ten koste gaat van de huiselijke gezelligheid. Ik probeer nu om slechts twee keer per dag naar de nieuwszenders te kijken. Er zijn nog zoveel andere dingen die ik wil doen.

* * *

Naar jaarlijkse traditie telden de Vlamingen afgelopen zondag gedurende een half uur de vogeltjes in hun tuin. De resultaten bleken verontrustend slecht - nooit waren er zo weinig waarnemingen.

In mijn tuin was het zelfs catastrofaal, want gedurende die tijdspanne zag ik geen enkele vogel. Andere jaren tel ik er minstens een dertigtal rond de voederplank, met de pimpelmees als talrijkste bezoeker.

* * *

Woensdagochtend herviel ik in m’n slecht gedrag, en keek ik zelfs tijdens het ontbijt naar de televisie, te benieuwd naar wat er die nacht weer in de States gebeurd was.

Ik kreeg plots zin om wat piano te spelen, terwijl de tv nog aanstond - een stukje Bach, teer en kwetsbaar. Door de luide televisiestemmen hoorde ik eerst niet goed wat ik speelde, maar geleidelijk aan viel het lawaai weg en bleef de zachte muziek verrassend overeind.

Ik zette de tv af. Het plotse wegvallen van het chaotische gekwetter maakte plaats voor een sterke stilte en, als een echo daaruit voortvloeiend, een gevoel van onbegrensd vertrouwen.

* * *

Volgens het etymologisch woordenboek heeft de pimpelmees zijn naam aan het Nederduitse werkwoord ‘pimpeln’ te danken, dat ‘zwak en teer zijn’ betekent. Het mooie vogeltje maakt inderdaad een kwetsbare indruk.

Ik schaam me dat ik vroeger niet vaker naar pimpelmeesjes gekeken heb – vogeltjes van dertien in een dozijn dacht ik toen. Voor een kuifmees of een boomkruiper haalde ik m’n verrekijker erbij, maar de pimpelmees leek te gewoon om met dezelfde aandacht te observeren. Pas nu hij in m’n tuin zeldzaam geworden is, besef ik wat ik gemist heb. Met zijn pastelblauw en geel verenpak is hij een van de elegantste leden van de mezenfamilie.

* * *

In een gedicht van de Zweedse dichter Lars Gustafsson, trok het woord ‘België’ m’n aandacht. De eerste versregels gaan zo: ‘In een tuin in België/ werd ik midden in de nacht gewekt/ door luide merelgesprekken’.

De gesprekken van vogels noemt Gustafsson ‘echo’s uit het oorspronkelijke paradijs’. In de haast letterlijk gevleugelde woorden hoort de dichter de herinnering aan het ontstaan.

* * *

een onbegrijpelijke woordenwisseling in

een of andere tuin

die net voor zonsopgang uitmondt in een lied,

heel helder kristal, niet koud,

heel warm, te warm om aan te raken,

de laatste echo uit een oorspronkelijke tuin,

de laatste gloeiende kool uit een

oorspronkelijk vuur.

Lars Gustafsson (1936-2016), ‘De stilte

van de wereld voor Bach’ (2007)

* * *

Ik trok ’s ochtends de gordijnen open en zag twee meesjes die elkaar in een dolle vlucht achtervolgden. Ze landden op de stam van een oude eik bij de buren, en sprongen in een fractie van een seconde meters hoger. Ik droomde hoe leuk het zou zijn als wij als mensen zoiets konden doen.

Het samenspel van de vogeltjes boeide me zo, dat het even duurde voor ik doorhad dat het warempel pimpelmeesjes waren die ik bezig zag.

Tijdens m’n wandeling ’s namiddags hoorde en zag ik er meer.

Het is nu gelukkig weer minder stil in het bos.

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB

INFO

Aflevering nr. 1381