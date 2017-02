Guibertin alleeen op laatste plaats na nederlaag tegen Zoersel

Brussel - In de eerste wedstrijd van de zestiende speeldag keken met Amigos Zoersel en Guibertin de twee hekkensluiters van de EuroMillions Volley League elkaar in de ogen.

De opmars van Guibertin - de Waals-Brabanders klopten zowel Haasrode Leuven als Gent - werd vrijdag gestuit door Zoersel. Na een vlotte eerste set kwam er wel meer evenwicht. Toch slaagde de thuisploeg er niet in om een set binnen te halen. Het werd 0-3: 18-25, 23-25 en 23-25. Daardoor is Guibertin nu alleen de rode lantaarn.

Morgen/zaterdag worden de andere wedstrijden van de zestiende speeldag afgewerkt. Roeselare-Aalst en Maaseik-Antwerpen zijn de speerpunten op zaterdag. De vraag daarbij is of Aalst en Antwerpen dichterbij kunnen komen bij de eerste twee in de stand.