Oppositie gelooft uitleg over “valse” factuur niet

Houthalen-Helchteren - Audit Vlaanderen start een vooronderzoek naar fraude na een klacht van drie oppositieraadsleden in Houthalen-Helchteren. De resultaten van dit vooronderzoek bepalen of er ook een forensische audit komt zoals onlangs in Hasselt gebeurde. De discussie gaat over een “valse” factuur van een onbestaand Nederlands bedrijf voor 19.000 euro die bij de gemeente werd ingediend door de uitbater van horecazaak Hoeve Jan. Hij had met het gemeentebestuur in 2014 een mondeling akkoord om geld te recupereren van verbouwingen aan het gebouw. Op basis van zijn ingediende facturen werd een schadebeding opgesteld voor een bedrag van 45.000 euro.

Het gebouw van Hoeve Jan op het Domein Kelchterhoef is eigendom van de gemeente Houthalen-Helchteren, maar wordt in concessie uitgebaat als horecazaak. In 2013 had de gemeente plannen om enkele gebouwen ...