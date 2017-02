Dikke billen zijn in

Hasselt / Genk -

Steeds meer vrouwen komen in de verleiding om hun achterste een lift te geven. De ‘Brazilian butt’ is zelfs de meest gevraagde schoonheidsoperatie geworden, na de borstcorrectie. “Vijf jaar geleden kenden we dit niet. Nu voeren we de operatie meermaals per dag uit”, klinkt het onder meer in de Wellness Kliniek van Genk.