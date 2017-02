Het vakantierijk van de vrome Piet Derksen

Lommel / Peer - Vijftig jaar geleden kocht Piet Derksen een bos in het Nederlands-Limburgse Reuver om er tenten en platen bungalows neer te zetten. In 1968 opende hij recreatiepark De Lommerbergen, het eerste van zijn latere Europese imperium. In onze provincie is Center Parcs sinds de jaren 80 prominent aanwezig. Met Erperheide (Peer) en De Vossemeren (Lommel) telt Center Parcs meer dan 1.400 medewerkers in Limburg. Daar komen er nog een paar honderd bij als Terhills in Lanklaar opent.

Het verhaal van vijftig jaar Center Parcs is dat van pionier Piet Derksen, de gewiekste zakenman die in de jaren 50 de eerste sportwinkels in Nederland opende. Hij was de uitvinder van de midweekvakantie, ...