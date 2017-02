70.000 fans gunnen zieke koe Carmen oude dag

Stierenlopen, stierenvechten,... Spanjaarden staan bij het grote publiek niet meteen bekend als liefhebbers van -de levende variant van- runderen. Toch hebben 70.000 Spanjaarden hun handtekening gezet onder een petitie om een zieke koe te redden van de slacht.

Twee jaar geleden werd in het dierenasiel Wings of Heart in Madrid Carmen binnengebracht, een mishandelde koe die op het nippertje van de dood gered kon worden. Men schonk het dier een mooie oude dag. Of dat dacht men toch, want enkele weken geleden werd bij Carmen tuberculose vastgesteld. De gemeentelijke diensten gaven meteen het bevel om de koe te slachten. Maar dat was zonder tienduizenden koeienliefhebbers gerekend.

De dierenrechtenactivisten van het asiel wendden zich tot het platform Change.org, waar ze liefhebbers van koeien opriepen een petitie voor Carmen te ondertekenen. Op 24 uur tijd hebben 70.000 mensen hun krabbel gezet. Met succes, want het stadsbestuur heeft beslist de koe te isoleren van de andere -om besmetting te verhinderen- maar Carmen mag onbezorgd verder grazen in de weides van Wings of Heart.

“Carmen kan hier alsnog haar oude dag slijten”, zo zei Laura Luengo, één van de oprichters van het asiel op de Spaanse radio.