Verkeersbeelden saai? Niet met deze torenvalk in de buurt

Verkeersbeelden zijn doorgaans niet de boeiendste beelden om naar te kijken. Maar in de Engelse graafschap Gloucestershire is daar sinds een paar maanden geleden verandering in gekomen. Een torenvalk komt er zowaar regelmatig gedag zeggen voor de camera wat tot een heleboel fascineerde beelden heeft geleid.

Een montage van de camerabeelden boven de autosnelweg M5 staat sinds kort op YouTube. Verkeersagenten Leigh Goodchild en Steve Dyas merkten de torenvalk voor het eerst op in oktober, en sindsdien laat de gevederde vriend zich steeds vaker opmerken. “Het platform blijkt een goed uitzicht te geven op de omgeving. Zo kunnen ze potentiële prooien gemakkelijk zien”, vertelt Goodchild. “Op een gegeven moment zagen we de torenvalk zelfs terugkeren met een muis en die in zijn geheel opeten!”

Ook de torenvalk zelf moet soms opletten voor gevaar van bovenaf. Zo tonen de bewakingsbeelden ook aanvaringen met een ekster en een kraai. “De vogel heeft ook onze camera al een paar keer aangevallen, maar zonder erg”, vervolgt Goodchild. “Haar bezoekjes fleuren hoe dan ook onze dag op.”