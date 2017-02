1 jaar na de Heusdense dolleman: “De dader mag weten hoe erg we haar missen”

Heusden-Zolder / Kinrooi / Maaseik / Neeroeteren -

“Slachtoffer van dolleman overleden”, titelde onze krant op 13 februari 2016. Twee dagen eerder was een patiënt uit de psychiatrische afdeling van het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder gaan lopen. Hij drong binnen in een huis aan de Dennenweg, waar hij drie vrouwen te lijf ging met een houten paal. Lisette Meerten, een 54-jarige gehandicaptenassistente uit Kinrooi, overleefde het brutale geweld niet. Met de eerste trieste verjaardag in zicht willen Lisettes man en dochters hun verhaal kwijt. “Omdat Lisette niet voor altijd het anonieme slachtoffer uit de krantenkoppen mag blijven. De dader mag weten wat voor een warme en levenslustige vrouw ze was en hoe erg ze gemist wordt”, zegt Lisettes man Jaak.