Daarom neemt Meryame Kitir een nieuwe start in Genk

De eerste dag van het nieuwe jaar stond voor sp.a-fractieleider en parlementslid Meryame Kitir al in het teken van een nieuwe toekomst: ze sliep voor het eerst in haar Genkse appartement. Reden voor de verhuizing vanuit Maasmechelen? Net iets gemakkelijker kunnen pendelen naar Brussel, maar vooral dichter bij haar vrienden en familie zijn en een beter evenwicht vinden tussen werk en privé

Meryame is duidelijk in haar nopjes als ze praat over haar nieuwe appartement. Ze woont nu midden in de Genkse Vennestraat, heeft alle winkels op loopafstand en gaat elke dag even buurten. Best een contrast ...