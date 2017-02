“Solidariteit is goed, maar het mag niet van één kant komen”: Ham naar rechter tegen Tessenderlo

Ham / Tessenderlo -

Tessenderlo stapt uit het samenwerkingsverband met zes andere gemeenten voor rusthuis Ter Kempen in Meerhout. “Ondanks de belofte dat het tehuis enkel in de opstartjaren verlieslatend zou zijn, is het dit na tien jaar nog altijd”, vertelt Eric Palmans, financieel beheerder van het OCMW Tessenderlo. “Als gemeente kunnen we dit niet langer verantwoorden tegenover onze bevolking.” De andere gemeenten, waaronder Ham, stappen daarom naar de rechter tegen Tessenderlo.