10 nieuwe 'Stolpersteine' in Sint-Truiden als eerbetoon aan oorlogsslachtoffers

Sint-Truiden - Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft vrijdag in aanwezigheid van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig een reeks van 10 exclusieve 'Stolpersteine' aangelegd op verschillende locaties in de stad. De gedenktekens zijn een blijvende en zichtbare herinnering aan de deportatieslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

'Stolpersteine' is een project van Demnig. Hij brengt de gelijknamige stenen gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven waren. Ook Sint-Truiden heeft haar deel van dit oorlogsleed gekend. Zo werd tijdens de Nazirazzia van 25 mei 1943 een zestigtal mensen gevangen genomen en gedeporteerd. "Om deze gruweldaden nooit te vergeten en ouderen en jongeren blijvend bewust te maken van de waanzin van deze oorlog, stapten we mee in dit kunstproject", vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Vijf jaar geleden werd er al een eerste steen geplaatst in de Vissegatstraat ter hoogte van huisnummer 35 ter ere van Egon Suntup. "Hij was een joods inwoner van Sint-Truiden, die in de Vissegatstraat werkte", aldus Heeren. "Egon viel ten prooi aan de Duitsers, die hem naar Auschwitz stuurden vanwaar hij nooit terugkeerde."

Het stadsbestuur besloot een reeks nieuwe 'Stolpersteine' te plaatsen op andere locaties in Sint-Truiden, uit respect voor de slachtoffers uit de stad. Naast de kunstenaar zelf waren ook de nabestaanden, de vaderlandslievende verenigingen en een aantal scholen aanwezig. "De 'Stolpersteine' herinneren voorbijgangers aan wat de oorlog heeft aangericht. Zo houden ze de nagedachtenis aan de slachtoffers levend. Dat is in deze turbulente tijden meer dan ooit nodig", zegt schepen van Vaderlandslievende verenigingen Hilde Vautmans (Open Vld).