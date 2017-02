“Jobs, jobs, jobs moeten we vervangen door skills, skills, skills”

Brussel - “Jobs, jobs, jobs is het adagium van de regering-Michel. Jobs zijn belangrijk. Uiteraard. En toch zouden we het moeten vervangen door skills, skills, skills. De belangrijkste uitdaging waar we nu voor staan, is er immers voor zorgen dat vandaag en morgen iedereen meekan met de digitale revolutie die we nu meemaken en die alsmaar meer versnelt.” Dat zegt vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

Alexander De Croo is vicepremier in de regering-Michel en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post. Hij heeft zijn bureau in de Financietoren, waar de federale ...